Fortitudo punta su Gianluca Della Rosa | possibile trasferimento da Pistoia

È sempre più forte il pressing della Fortitudo su Gianluca Della Rosa. Il club bolognese, dopo l'addio a Riccardo Bolpin, ha messo nel mirino il capitano della Estra Pistoia come rinforzo di qualità per il reparto degli esterni. GDR, nel mirino della Effe già nella passata stagione quando a un certo punto sembrava sul punto di cambiare aria, dovrà sciogliere le riserve in questa settimana (quella della scadenza della clausola per l'uscita dal contratto con il Pistoia Basket 2000 ndr), ma la sensazione è che possa salire sul treno verso Bologna e aprire un nuovo capitolo nella sua carriera. Per il club biancorosso l'addio di Gianluca rappresenterebbe un momento epocale, un passo che andrebbe a inaugurare una rivoluzione, un anno zero di piazza pulita dopo la dolorsa retrocessione.