Fortitudo annuncia l' arrivo di Alvise Sarto | primo colpo di mercato

Fortitudo Bologna fa sul serio: il primo grande colpo di mercato è Alvise Sarto, giovane talento veneziano di 25 anni. Con alle spalle esperienze in diverse squadre e un percorso che lo ha portato dalla promozione in Serie A con Treviso fino alle sfide recenti, Sarto si prepara a portare energia e competenza alla squadra di Stefano Tedeschi. Un acquisto che promette scintille e che segna l’inizio di una stagione entusiasmante.

Primo colpo di mercato in casa Fortitudo. La società del presidente Stefano Tedeschi ha infatti ufficializzato l’accordo, biennale, con il venticinquenne Alvise Sarto. Nato a Venezia il 13 aprile del 2000, ala di 202 cm e cresciuto cestisticamente nel settore giovanile di Treviso, ha esordito in prima squadra, ottenendo la promozione in serie A nella stagione 201819. Mantova, Treviglio, Monferrato e di nuovo Treviso e Monferrato sono le sue tappe, prima delle ultime due stagioni vissute da protagonista nelle fila della Real Sebastiani Rieti. 9,2 di punti di media a partita, con una eccellente percentuale del 50 per cento nel tiro dalla lunga distanza, per Sarto che è stato protagonista nei recenti playoff della formazione laziale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net