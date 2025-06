Forti temporali in arrivo scatta l' allerta meteo gialla | Possibilità di frane e allagamenti localizzati

Preparatevi a una breve ma intensa ondata di maltempo che investirà anche la Romagna, con temporali, fulmini e possibili allagamenti o frane. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla, segnalando rischi localizzati e condizioni meteorologiche aggressive. Restate vigili e aggiornati, perché anche martedì il cielo potrebbe riservare sorprese, rendendo fondamentale seguire le indicazioni ufficiali e adottare le giuste precauzioni per tutelare voi e i vostri cari.

Fulmini, tuoni, rovesci temporaleschi anche con grandine. E' in arrivo una veloce, ma intensa, ondata di maltempo che interesserà anche la Romagna. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato per le prossime ore un'allerta meteo gialla. E anche martedì, si legge nell'avviso, "sono.

