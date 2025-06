Forti raffiche di vento e temporali le Marche nella morsa del maltempo | Uscite solo se necessario Ecco cosa succede FOTO

Le Marche si trovano nel turbinio di un maltempo intenso, con raffiche di vento, grandinate nel Fabrianese e temporali che scuotono le cinque province. La regione invita a uscire solo se strettamente necessario, mentre le immagini catturano la forza degli eventi atmosferici. Un episodio che ci ricorda quanto sia importante monitorare e rispettare le allerte meteo. Restate aggiornati e prendete tutte le precauzioni necessarie per la vostra sicurezza.

Forti raffiche di vento, una grandinata nel Fabrianese e temporali sulle Marche. E' arrivato il maltempo anche sulla regione che sta sferzando le cinque province marchigiane con l'allerta. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it ¬© Corriereadriatico.it - Forti raffiche di vento e temporali, le Marche nella morsa del maltempo: ¬ęUscite solo se necessario¬Ľ. Ecco cosa succede FOTO

