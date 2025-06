Forti grandinate in collina bufera di vento e alberi caduti in città | tante richieste d' intervento al 115

Le colline sono state sconvolte da violente grandinate e venti impetuosi, mentre in città si sono abbattuti alberi caduti e situazioni di emergenza. Numerose richieste di intervento al 115 testimoniano la portata di questa tempesta improvvisa. Dopo un pomeriggio segnato dall’incubo di Giove Pluvio, il maltempo si è manifestato con furia, ricordandoci l’importanza di essere sempre pronti a reagire. Le conseguenze di questa ondata di natura sono ancora sotto osservazione, e le squadre di emergenza lavorano senza sosta per ripristinare la sicurezza.

Il cielo si è incupito poco dopo le 14. Poi Giove Pluvio ha scatenato tutta la sua energia che ha accumulato nei giorni di caldo. La Protezione Civile aveva annunciato con un'allerta gialla che era in arrivo una forte ondata di maltempo e i temporali non hanno mancato l'appuntamento, colpendo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Forti grandinate in collina, bufera di vento e alberi caduti in città: tante richieste d'intervento al 115

