Forte temporale e vento a Monza | allagamenti tetti divelti e alberi caduti – Le immagini

Domenica sera, Monza è stata teatro di un potente temporale che ha scatenato danni ingenti: allagamenti, tetti divelti e alberi caduti. Le immagini parlano chiaro, mostrando la forza della natura e le sue conseguenze. Un episodio che ci ricorda quanto sia importante essere sempre preparati a fronteggiare eventi atmosferici estremi. Scopriamo insieme cosa è successo e come la città sta affrontando questa sfida.

Un forte temporale ha colpito Monza domenica sera, provocando danni ed allagamenti. In particolare, un tetto è stato parzialmente divelto e si registra la caduta di un albero. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Forte temporale e vento a Monza: allagamenti, tetti divelti e alberi caduti – Le immagini

In questa notizia si parla di: forte - temporale - monza - allagamenti

Forte temporale oggi a Milano: strade inondate d'acqua - Oggi Milano e la Lombardia sono state colpite da un forte temporale, con strade allagate e intense precipitazioni.

Monza e Brianza sott'acqua: strade chiuse e sottopassi allagati; Nubifragio su Milano: evacuate comunità del parco Lambro. Barriere a protezione del quartiere, monitorato livello dei fiumi; Maltempo da allerta arancione a Monza e Brianza, auto intrappolate nei sottopassi e allagamenti.

Maltempo a Monza, allerta per grandine e temporali forti: cos'è successo nelle ultime ore - Meteo Monza, allerta per oggi 15 giugno: previsti temporali intensi, grandine e vento forte in città e in Brianza. Da monza-news.it