Forte grandinata a sud della provincia di Roma chicchi di grossi come palline da golf Nuova allerta per oggi

Una violenta grandinata ha colpito il sud della provincia di Roma, sorprendendo cittadini e residenti con chicchi grandi come palline da golf, all’improvviso tra le nuvole nere e un temporale furioso. La zona tra Casilina e Prenestina sud si è trasformata in uno spettacolo impressionante, lasciando dietro di sé danni e ricordi indelebili. La natura ha mostrato tutta la sua potenza, ricordandoci ancora una volta l'importanza di restare sempre attenti alle allerte meteo.

Prima le nuvole nere e poi all'improvviso verso le 19 il violento temporale con una grandinata di quelle che si ricorderanno per molto tempo con chicchi grandi quasi come palle da tennis. Questo è quello che è successo nell'ampia zona tra l'area Casilina e Prenestina sud di Roma e nello specifico. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Forte grandinata a sud della provincia di Roma, chicchi di grossi come palline da golf. Nuova allerta per oggi

In questa notizia si parla di: grandinata - roma - chicchi - forte

Meteo Avviso: sfuriata temporalesca con Grandine Grossa e Vento Forte; le zone a rischio Vai su Facebook

Forte grandinata a sud della provincia di Roma, chicchi di grossi come palline da golf. Nuova allerta per oggi; Maltempo e grandine sul litorale di Roma, danni e disagi ad Anzio e Nettuno. FOTO; Maltempo, a Roma chicchi di grandine come palline da golf.

Chicchi di grandine come palline da tennis nel sud di Roma - In molte zone la grandine ha imbiancato le strade in pochi minuti, causando rallentamenti al traffico e disagi per automobilisti e pedoni ... Segnala romatoday.it