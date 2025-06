Fornitura di gas, a ChorusLife apre un Unoenergy Point.

Il Gruppo Unoenergy, leader nel settore della fornitura di gas e energia con oltre 20 anni di esperienza, apre il suo nuovo Unoenergy Point a Bergamo, nel cuore dell’innovativo quartiere ChorusLife. Questo spazio rappresenta un punto di ascolto e di confronto diretto con i clienti, rafforzando il nostro impegno a offrire soluzioni energetiche competitive e sostenibili. Un passo importante per continuare a innovare e servire al meglio la comunità bergamasca.

Bergamo. Il Gruppo Unoenergy – tra i principali operatori privati nel settore della fornitura di gas naturale, energia elettrica e servizi di efficientamento energetico presente sul mercato da oltre 20 anni – inaugura il 14 giugno alle ore 10 la nuove sede dell’ Unoenergy Point a Bergamo in via Bianzana, 19, all’interno dell’innovativo quartiere ChorusLife. Un “punto” di ascolto Con il cambio di indirizzo Unoenergy rafforza ulteriormente la presenza sul territorio, con l’obiettivo di fornire ai clienti un servizio diretto e personalizzato. Negli Unoenergy Point – oltre 200 in tutta Italia inclusi anche le sedi e i corner – consulenti esperti accolgono interessati e utenti per approfondire i servizi e le soluzioni del Gruppo, con l’obiettivo di accompagnare i clienti verso scelte consapevoli in ambito energetico, favorendo quindi una gestione semplificata e trasparente delle utenze domestiche, business e condominiali per energia elettrica e gas naturale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it