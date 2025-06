Formula1 Ferrari Vasseur | Week end con troppi errori

Il weekend di Formula 1 con la Ferrari si è concluso tra errori e difficoltà, lasciando i tifosi delusi. Frederic Vasseur, team principal, riconosce che le sfide sono state evidenti fin dai primi momenti, con incidenti e imprevisti che hanno compromesso le prestazioni della scuderia. Una serie di sfortunati episodi che hanno messo alla prova la squadra, ma l’obiettivo ora è ripartire con determinazione. La strada verso il riscatto è ancora lunga e tutta da percorrere.

Roma, 16 giu. (askanews) – “Credo che questo weekend il problema principale sia stato aver commesso troppi errori e avuto troppe difficoltà fin da FP1, quando abbiamo perso una macchina. Poi è arrivato l’errore in qualifica, e in gara Lewis ha perso parecchi punti di carico aerodinamico già nelle prime fasi, danneggiando la parte anteriore del fondo, dopo aver colpito un animaletto che stava attraversando la pista”. Frederic Vasseur è amaro quando commenta il quinto e sesto posto della Ferrari nel Gp del Canada di Formula1. “Se potessi rivivere il weekend, sceglierei di non aver saltato FP2 con una delle due vetture, perché non abbiamo potuto testare le gomme nei long run, e quello è stato il nostro limite principale oggi – continua – Ed è così che si finisce quinto e sesto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it