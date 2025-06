formula 1 podio da record per kimi antonelli in canada un italiano torna tra i primi tre dopo quasi 16 anni

Un’Italia torna a gioire nel mondo della Formula 1 grazie a Kimi Antonelli, il promettente talento di casa Mercedes che, dopo quasi 16 anni, conquista un podio in Canada. Il giovane pilota classe 2006 ha stupito tutti con una gara emozionante, stabilendo record e dimostrando che il futuro della F1 è già qui. Con questa prestazione, Antonelli apre un nuovo capitolo di successi italiani nel motorsport, scrivendo la storia con un risultato che resterà impress...

Un italiano torna sul podio di una gara di Formula 1 dopo quasi 16 anni. Parliamo di Andrea Kimi Antonelli, giovanissimo pilota Mercedes che al termine di una gara movimentata in Canada ha ottenuto il suo primo podio in carriera. Classe 2006, Antonelli ha bruciato tutte le tappe e ha stabilito diversi record con un terzo posto per certi versi storico. A trionfare è stato George Russell sull’altra Mercedes, davanti a Max Verstappen su RedBull e appunto a Antonelli. Quinta e sesta le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. F1, GP Canada: Antonelli è il terzo più giovane della storia a salire sul podio. 18 anni, 9 mesi, 21 giorni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it