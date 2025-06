Formula 1 l' ordine d' arrivo e la nuova classifica piloti e costruttori dopo il Gran Premio del Canada

Dopo il grande spettacolo del Gran Premio del Canada, le classifiche di Formula 1 si sono rivoluzionate: George Russell trionfa a Montreal, portandosi in testa alla classifica piloti, mentre la Mercedes sorpassa la Red Bull nel campionato costruttori. Con il primo podio in F1 di Kimi Antonelli e la sorprendente performance di Oscar Piastri, il campionato si infiamma, promettendo scintille e battaglie epiche nelle prossime gare. Ma chi sale e scende in questa entusiasmante corsa?

Come sono cambiate le classifiche piloti e costruttori in Formula 1 dopo il Gran Premio del Canada? George Russell (Mercedes) è il vincitore della corsa di Montreal, davanti a Max Verstappen (Red Bull), secondo e a Kimi Antonelli (Mercedes), terzo, al primo podio in F1. Oscar Piastri.

