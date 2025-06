Formula 1 delusione Hamilton | Vorrei raccontare tante cose L’obiettivo è cambiare in meglio

Il sogno di Lewis Hamilton di conquistare un altro titolo con la Ferrari si sta rapidamente sgretolando. Dopo dieci Gran Premi, il sette volte campione iridato non ha ancora salito il podio, segnando un record doloroso. La SF25, priva della competitività sperata, fatica a tenere il passo di McLaren, Mercedes e Red Bull. È il momento di riflettere, analizzare e cambiare rotta: l’obiettivo 232 può diventare realtà solo con un nuovo approccio e tanta determinazione.

Bologna, 16 giugno 2025 – Proprio non decolla il matrimonio tra Lewis Hamilton e la Ferrari. Il sette volte campione iridato ha chiuso senza podi i primi dieci gp, un record, e la SF25 è oggi vettura nettamente inferiore a Mclaren, Mercedes e Red Bull: il sogno mondiale si è subito infranto. Infatti, Ferrari arriva costantemente dietro alle migliori macchine della griglia. Anche in Canada, dove nelle giornate di venerdì e sabato sembrava esserci un riavvicinamento, le due rosse sono finite lontane dalla bagarre che contava. Leclerc per un grave errore al venerdì, che ha compromesso tutto il weekend, Hamilton probabilmente per un guasto al pedale del freno e all'impatto con una marmotta: il risultato è un quinto e sesto posto frutto anche dell'incidente di Norris che ha tolto di mezzo una vettura.

