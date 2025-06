Forfettari | novità e semplificazioni 2025 approvate con il Decreto correttivo bis

Scopri le ultime novità e semplificazioni del regime forfettario 2025, approvate con il Decreto correttivo bis. Introdotto per semplificare la vita di imprese e autonomi di piccole dimensioni, questo regime si evolve continuamente per rispondere alle esigenze di chi desidera gestire con facilità il proprio business. Le modifiche più recenti del Decreto 81 del 12 giugno 2025 promettono di rendere ancora più accessibile e vantaggioso il percorso fiscale.

Introdotto con Legge 190 del dicembre 2014, il regime forfettario offre ancora oggi una serie di novità normative, pur restando legato all'obiettivo principale di prevedere modalità semplificate di determinazione del reddito e di tassazione a beneficio di imprese e autonomi di piccole dimensioni. Le ultime modifiche, in ordine cronologico, sono figlie del Decreto 81 del 12 giugno 2025, con " Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie ". Ribattezzato Decreto Correttivo bis, e in vigore dallo scorso 13 giugno, il testo si esprime, per i forfettari, su aspetti quali coefficienti di redditività, versamenti IVA e concordato preventivo biennale.

In questa notizia si parla di: novità - decreto - forfettari - semplificazioni

