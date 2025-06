Forfettari | novità e proroghe versamenti 2025 approvate con il correttivo bis e Decreto Fisco

Le novità sui forfettari, approvate con il correttivo bis e il decreto fisco 2025, rappresentano un passo importante per semplificare la vita di imprese e autonomi. Con nuove proroghe e modalità di versamento, queste misure rafforzano il regime forfettario, mantenendo il suo obiettivo di semplificazione fiscale. Scopriamo insieme cosa cambia nel 2025 e come affrontare al meglio le prossime scadenze.

Introdotto con Legge 190 del dicembre 2014, il regime forfettario offre ancora oggi una serie di novità normative, pur restando legato all’obiettivo principale di prevedere modalità semplificate di determinazione del reddito e di tassazione a beneficio di imprese e autonomi di piccole dimensioni. Le ultime modifiche, in ordine cronologico, sono figlie del Decreto 81 del 12 giugno 2025, con “ Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie ”. Ribattezzato Decreto Correttivo bis, e in vigore dallo scorso 13 giugno, il testo si esprime, per i forfettari, su aspetti quali coefficienti di redditività, versamenti IVA e concordato preventivo biennale. 🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Forfettari: novità e proroghe versamenti 2025, approvate con il correttivo bis e Decreto Fisco

In questa notizia si parla di: decreto - novità - forfettari - proroghe

Concorsi pubblici: le novità nel Decreto PA sulla valutazione del merito sportivo - Il recente decreto legge sulla Pubblica Amministrazione porta importanti novità per l'accesso ai concorsi pubblici.

Proroga scadenze fiscali del 30 giugno, rinvio al 21 luglio per soggetti ISA, forfettari e soci di società Via libera del governo Meloni al nuovo decreto con misure urgenti in ambito fiscale: proroghe, riforma delle spese di trasferta e novità IVA tra i temi trattati Auto Vai su Facebook

Decreto fisco, ok del Cdm: proroga pagamento imposte 2025 per forfettari. Scadenze e novità; Decreto Fiscale: tutti i correttivi approvati; Proroga pagamenti imposte al 21 Luglio 2025 per le partite IVA.