Foreste del Partenio tra Scienza e Natura | al via la prima esperienza di Terapia Forestale con metodo CNR

dalla sinergia tra scienza e natura, che apre nuove prospettive per il benessere psicofisico. Questa iniziativa innovativa offrirà ai partecipanti un viaggio tra i boschi del Parco Regionale del Partenio, dove il potere terapeutico della natura si combina con le più avanzate ricerche scientifiche. Un'occasione unica per riscoprire sé stessi immersi nella bellezza incontaminata delle foreste, confermando come natura e scienza possano lavorare insieme per migliorare la qualità della vita.

Il Parco Regionale del Partenio si appresta a ospitare una straordinaria iniziativa all'insegna del benessere e della ricerca scientifica: la prima esperienza di Terapia Forestale condotta secondo il protocollo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Un evento pionieristico, reso possibile.

