Fordow il bunker invisibile | perché Israele non riesce a colpire il cuore del nucleare iraniano

La misteriosa presenza di Fordow, il bunker invisibile nel cuore dell'impianto nucleare iraniano, solleva una domanda cruciale: perché Israele fatica a colpire questa fortezza sotterranea? Alle prime luci del 16 giugno, un terremoto di magnitudo 2,5 ha scosso la provincia di Qom, segnando un episodio che potrebbe cambiare gli equilibri regionali. Ma cosa si cela dietro questa enigmatica resistenza?

Alle prime ore del 16 giugno la terra ha tremato nella provincia di Qom, nei pressi di Fordow, dove si trova il più importante impianto nucleare iraniano. Il Centro Sismico Nazionale della Repubblica Islamica ha registrato una scossa di magnitudo 2,5, in seguito ai pesanti attacchi dell'aviazione. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Fordow, il bunker invisibile: perché Israele non riesce a colpire il cuore del nucleare iraniano

In questa notizia si parla di: fordow - nucleare - iraniano - bunker

'Idf attacca sito nucleare Fordow, esplosioni a Teheran' - Le tensioni tra Iran e Israele si intensificano: il sito nucleare di Fordow, uno dei più fortificati, è stato colpito nuovamente, secondo fonti internazionali.

Teheran buca Iron Dome, morti e feriti. In Iran colpiti il quartier generale delle Forze Quds e il sito nucleare di Fordow. Trump apre alla mediazione di Putin, ma non esclude un coinvolgimento diretto degli Usa. Khamenei nel bunker. Quarta notte di guerra tra Ir Vai su Facebook

Fordow, il bunker nucleare dell’Iran che sfida Israele (e l'Occidente); Tutto su Fordow, il sito nucleare chiave dell’Iran bombardato da Israele. Annunci e smentite; Fordow, il bunker invisibile: perché Israele non riesce a colpire il cuore del nucleare iraniano.

Fordow, il bunker nucleare dell’Iran - Immagini satellitari sembrano mostrare danni minori a una porzione esterna del sito in seguito all'attacco israeliano: forse il crollo di un muro di contenimento ... Lo riporta msn.com

Fordow, la «montagna sacra» che nasconde il nucleare iraniano attaccata da Israele: cosa c'è a 90-100 metri (e cosa possono fare gli Usa) - Uno stabilimento per arricchire l'uranio costruito sottoterra, in grado di incassare attacchi missilistici senza troppi danni: solo gli americani hanno le bombe giuste per danneggiarla ... Come scrive msn.com