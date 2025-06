Ford Capri il ritorno di un mito irriverente

Ford Capri, il ritorno di un mito irriverente, conquista nuovamente il cuore degli appassionati con un audace SUV coupé full electric. Icona di stile e libertà, rinnova il suo spirito sfacciato, adattandosi ai tempi moderni senza perdere la propria personalità. Abbiamo avuto il privilegio di provarla a Venezia, sulle orme di un’altra leggenda dal carattere deciso… un viaggio tra passato e futuro che non dimenticherete.

Una vettura che ha segnato un’epoca, icona di stile, libertà e dolce vita: oggi torna a far battere il cuore degli appassionati in formato SUV coupé full electric, ma conservando la propria personalità. L’abbiamo provata a Venezia, sulle orme di un’altra leggenda dal carattere sfacciato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Ford Capri, il ritorno di un mito irriverente

In questa notizia si parla di: ford - capri - ritorno - mito

È arrivata la nuova Ford Capri®: un'anima sportiva in un pratico SUV. Un coupé elettrico con tecnologie all’avanguardia e design iconico. Vieni in concessionaria per vederla e provarla di persona. Castelfranco Veneto (TV), Via dei Faggi, 20 Tel. 0423 720 Vai su Facebook

Ford Capri, il ritorno di un mito irriverente; Abbiamo provato la nuova Ford Capri: com’è il ritorno di un mito; Nuova Ford Capri: il ritorno del mito.

Ford Capri, il ritorno di un mito irriverente - Una vettura che ha segnato un’epoca, icona di stile, libertà e dolce vita: oggi torna a far battere il cuore degli appassionati in formato SUV coupé full electric, ma conservando la propria personalit ... Come scrive vanityfair.it

Ford Capri - il ritorno del mito che fece sognare l’Europa - 000 unità, dando inizio a un mito che avrebbe attraversato la storia. Riporta msn.com