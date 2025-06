For Women in Science | L'Oréal Italia assegna sei premi a giovani ricercatrici

L'Oréal Italia celebra il talento femminile nella scienza, assegnando sei premi a giovani ricercatrici emergenti. Tra le 4.100 candidate provenienti da oltre 110 Paesi, spiccano sette premi Nobel, testimonianza del loro eccezionale contributo. Ricordiamo figure come Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna, premiate nel 2020, e altre che, con passione e determinazione, stanno scrivendo il futuro della ricerca. Queste storie dimostrano che il coraggio e la dedizione aprono strade straordinarie...

Tra loro (4.100 ricercatrici di oltre 110 Paesi) ci sono anche sette premi Nobel. Ricercatrici donne che hanno ricevuto il premio L’Oréal – UNESCO per le Donne e la Scienza – For Women in Science – e che hanno ricevuto, successivamente, la più alta onorificenza allo scibile umano, con sede a Stoccolma. Tra loro Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna, vincitrici del Nobel per la Chimica nel 2020 e Anne L’Huiller e Katalin Karikò vincitrici del Nobel per la Fisica e la Medicina nel 2023. Chissà se tra le nuove sei ricercatrici della XXIII edizione italiana, premiate oggi a Milano, al Museo della Scienza e della Tecnica, con il patrocinio del Comune di Milano, ci saranno prossimi vincitrici del Nobel. 🔗 Leggi su Amica.it