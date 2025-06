For Women in Science la ventitreesima edizione del premio L’Oréal – Unesco

L’Oréal Italia celebra il talento femminile nella scienza con la ventitreesima edizione del Premio L’Oréal-UNESCO “For Women in Science”. Sei straordinarie giovani ricercatrici italiane sono state premiate per il loro impegno e innovazione, con Milano che si unisce al riconoscimento patrocinando per la prima volta questa importante iniziativa. Un passo avanti verso una società più inclusiva e ispiratrice, dove il futuro scientifico delle donne brilla con ancora più forza.

(Adnkronos) – L’Oréal Italia ha annunciato oggi le sei vincitrici della XXIII edizione italiana del Premio L’Oréal-Unesco “For Women in Science” Young Talents Italia. L’evento ha ottenuto per la prima volta il patrocinio da parte del Comune di Milano che ritiene l’iniziativa di particolare valore per la comunità locale. Lo si legge in una nota. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

