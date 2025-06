Fontanina si stacca dal suolo | ferita una bambina

Una piccola fontanina si stacca improvvisamente dal suolo a Nocera Inferiore, causando una frenata di cuore e una ferita lieve a una bambina. La scena, avvenuta ieri in piazza Diaz, ha suscitato grande spavento tra i presenti, soprattutto perché la piccola era accompagnata dalla baby sitter e si stava avvicinando alla fontana per bere. Fortunatamente, l’incidente non ha avuto conseguenze gravi, ma ha richiamato l’attenzione sulla sicurezza delle strutture pubbliche.

