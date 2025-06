Fontanina di Serramazzoni conclusi dopo quattro mesi i lavori sulla Giardini

Dopo quattro mesi di intenso lavoro, la strada provinciale 3 Via Giardini a Serramazzoni si presenta ora rinnovata e più sicura. Con un'anticipazione di ben sei mesi rispetto ai tempi previsti, le operazioni di asfaltatura hanno concluso un progetto importante per la comunità. La riapertura a doppio senso di marcia, avvenuta lunedì 16 giugno, segna un passo avanti per la mobilità locale, migliorando la qualità della vita dei cittadini e facilitando gli spostamenti quotidiani.

Sono terminati sei mesi di anticipo, con le ultime operazioni di asfaltatura i lavori sulla strada provinciale 3 Via Giardini in località "la Fontanina" nel Comune di Serramazzoni, che dalla serata di lunedì 16 giugno riapre a doppio senso di marcia. I lavori erano iniziati lo scorso 19.

