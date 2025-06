Fonderie Pisano Salute e Vita diffida l’Arpac | Area residenziale non industriale Basta fingere di non sapere

Durante una conferenza stampa al Bar Verdi Caffè Letterario di Salerno, Salute e Vita, guidata dal presidente Lorenzo Forte, ha svelato con determinazione la diffida all’Arpac regionale, sollevando dubbi sulla gestione dell’area residenziale in prossimità della fonderia Pisano. Una presa di posizione chiara e forte che invita a non fingere più di ignorare i rischi per la salute pubblica. La questione è ancora aperta: il futuro di Salerno dipende dalla trasparenza e dall’impegno di tutti.

Nel corso di una conferenza stampa tenutasi questa mattina al Bar Verdi Caffè Letterario di Salerno, l'associazione di volontariato Salute e Vita, rappresentata dal presidente Lorenzo Forte, ha illustrato il contenuto dell'atto di diffida notificato nei giorni scorsi all'Arpac regionale.

Fonderie Pisano: conferenza stampa di "Salute e Vita" sulla diffida consegnata all'Arpac - Lunedì 16 giugno, alle ore 11, presso il Bar Verdi Caffè Letterario in piazza Matteo Luciani a Salerno, l’Associazione “Salute e Vita” organizza una conferenza stampa per illustrare la diffida consegnata all’ARPAC regionale e di Salerno riguardo a questioni di fondamentale importanza per la salute pubblica.

Fonderie Pisano: l’associazione Salute e Vita diffida l’Arpac: “Area residenziale, non industriale, basta fingere di non sapere” - La diffida presentata dall’associazione Salute e Vita richiama i dati emersi dallo studio Spes, che ha rilevato nella popolazione residente entro un raggio di 4 km dalla fonderia ... Lo riporta infocilento.it

Fonderie Pisano, allarme dopo l'ispezione - Abbiamo appreso che nell'ispezione del 1 luglio, da parte dell'Arpac all'interno delle Fonderie ... Da ilmattino.it