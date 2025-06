Fonderie Pisano l’associazione ‘Salute e Vita’ diffida l’Arpac | Area residenziale non industriale Basta fingere di non sapere

In un momento cruciale per la tutela della salute pubblica, l’associazione Salute e Vita lancia un chiaro appello a difesa dell’area residenziale da decenni soggetta alle influenze delle Fonderie Pisano. Durante una conferenza stampa al Bar Verdi di Salerno, il presidente Lorenzo Forte ha illustrato l’importante diffida inviata all’Arpac regionale e provinciale, chiedendo azioni concrete per fermare questa emergenza silenziosa. È giunto il momento di agire con determinazione e trasparenza.

Nel corso di una conferenza stampa tenutasi questa mattina al Bar Verdi Caffè Letterario di Salerno, l'associazione di volontariato Salute e Vita, rappresentata dal presidente Lorenzo Forte, ha illustrato il contenuto dell'atto di diffida notificato nei giorni scorsi all'Arpac regionale e provinciale in merito alla grave situazione ambientale e sanitaria connessa al funzionamento delle Fonderie Pisano. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni promosse dopo la recente sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani, che ha riconosciuto le gravi omissioni delle autorità italiane nella tutela della salute pubblica nella Valle dell'Irno.

