Fondazione FARO un punto di riferimento per i più fragili | oltre 2mila assistiti nel 2024 risparmio di 12,5 mln di euro per il SSN

riferimento imprescindibile per i pi249 fragili, con oltre 2.000 assistiti nel 2024 e un risparmio di 125 milioni di euro per il Servizio Sanitario Nazionale. La Fondazione Faro ETS si distingue come un esempio eccellente di dedizione e innovazione nel campo delle cure palliative, offrendo supporto completo e umanizzato. Un punto di eccellenza che continua a fare la differenza nella vita di chi ha più bisogno, confermando il suo ruolo fondamentale nel sistema sanitario italiano.

È un bilancio più che positivo quello presentato dalla Fondazione Faro ETS, organizzazione senza scopo di lucro che si occupa di assistere sia dal punto di vista sanitario che da un punto di vista fisico, ma anche emotivo e psicologico, coloro che necessitano di cure palliative.

Fondazione Faro, presentato il bilancio sociale 2024: oltre 12 mln di risparmio per il SSN; Bilancio Faro: 12,5 milioni di risparmi per la sanità pubblica; Varese accende “Il Faro”: un ponte tra ricerca e solidarietà .

