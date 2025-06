Follia lungo la Pontina | prima ostacola l’ambulanza quindi la ferma e picchia il medico Denunciato dalla Polizia

Un pomeriggio di pura paura a Terracina, lungo la Pontina, ha scosso la comunità. Un automobilista ubriaco ha ostacolato un’ambulanza in corsa per un bambino in gravi condizioni, arrivando a bloccare il mezzo e aggredire il medico. La vicenda ha suscitato shock e sdegno, e ora si cerca chiarezza sulle motivazioni di questa follia. L’inseguimento e le conseguenze sono ancora da ricostruire.

Un pomeriggio di grande paura si è consumato ieri a Terracina, lungo la Pontina, dove un'ambulanza, diretta verso un residence per soccorrere un bambino in gravi condizioni, è stata ostacolata da un automobilista visibilmente ubriaco. La situazione è rapidamente degenerata, con l'uomo che ha deciso non solo di bloccare il mezzo di soccorso, ma anche di aggredire fisicamente il medico a bordo. L'inseguimento e l'aggressione. L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio, quando l'ambulanza, a sirene spiegate, stava cercando di raggiungere la destinazione. Dopo essere stato sorpassato dal mezzo del 118, l'automobilista, un trentenne di Latina, ha deciso di inseguirlo e, una volta giunto all'altezza della rotatoria di Porto Badino, ha bloccato il veicolo di soccorso.

