Folle vergognoso | Re Carlo e la ‘sfuriata’ in carrozza con Camilla Cos’è successo

Una scena di apparente perfezione si è improvvisamente trasformata in un episodio di tensione e sorpresa: durante il Trooping the Colour, il tradizionale omaggio al sovrano britannico, Re Carlo III e la regina Camilla sono stati coinvolti in una ‘furiosa’ intesa nella carrozza, catturando l’attenzione di tutti. Un momento che dimostra come anche i simboli di maestosità nascondano emozioni e dinamiche sorprendenti, rivelando il lato più umano della monarchia.

Una carrozza elegante, una coppia reale impeccabile, un evento solenne: tutto sembrava scorrere secondo copione durante il Trooping the Colour, la storica cerimonia che celebra il compleanno ufficiale del sovrano del Regno Unito. Eppure, bastano pochi secondi, un’espressione tesa, un sussurro non così silenzioso e una lettura labiale per stravolgere l’apparenza. È accaduto a Re Carlo III e alla regina Camilla, durante il tragitto verso l’evento di sabato 14 giugno, sotto gli occhi attenti di migliaia di sudditi e telecamere. In una conversazione apparentemente privata ma catturata dalle telecamere e analizzata da un esperto di lip reading, il re avrebbe pronunciato parole dure e inaspettate. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Folle, vergognoso”: Re Carlo e la ‘sfuriata’ in carrozza con Camilla. Cos’è successo

Trooping the colour a Londra: Carlo in carrozza (per motivi di salute), Kate Middleton coordinata con Charlotte, William a cavallo al posto del padre. Le curiosità sulla parata - a Londra si prepara a celebrare il Trooping the Colour, un evento ricco di storia e tradizione che segna il compleanno ufficiale di Re Carlo III.

