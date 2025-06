Fluminense-Borussia Dortmund | formazioni dove vederla in tv e streaming

Preparati a vivere un'emozionante battaglia sportiva: Fluminense e Borussia Dortmund si sfidano nella prima giornata del Mondiale per Club, un incontro imperdibile tra due grandi favorite. Vuoi scoprire le formazioni, dove vederla in TV e streaming? Resta con noi, perché ti forniremo tutte le informazioni per non perderti nemmeno un minuto di questa sfida epica.

Fluminense e Borussia Dortmund si affrontano nella prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Le due squadre sono le grandi favorite. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: fluminense - borussia - dortmund - formazioni

Fluminense Borussia Dortmund: dove vederla, orario e probabili formazioni - Al MetLife Stadium di East Rutherford, si prepara un grande spettacolo con la sfida tra Fluminense e Borussia Dortmund, valida per la prima giornata del Mondiale per Club.

Fluminense-Borussia Dortmund (Coppa del mondo per club, 17-06-2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici https://ift.tt/BD5KjE2 #scommesse #pronostici Vai su X

Fluminense-Borussia Dortmund dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Fluminense-Borussia Dortmund: formazioni, dove vederla in tv e streaming; Mondiale per Club: nel match di debutto il Dortmund sfida il Fluminense.

Fluminense-Borussia Dortmund: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Fluminense e Borussia Dortmund si affrontano nella prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Lo riporta calciomercato.com