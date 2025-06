Flotta di aerocisterne in volo verso l' Europa | cosa c' è dietro la mossa Usa

Oggi, una massiccia flotta di 28 aerocisterne dell'USAF ha lasciato gli Stati Uniti, dirigendosi verso l'Europa in modo sorprendente. Questa mossa solleva inquietanti interrogativi: si tratta di un avvertimento o di un preludio a un intervento diretto degli Stati Uniti in Iran? In un clima internazionale sempre più teso, le mosse militari si moltiplicano, lasciando il mondo in attesa di scoprire quale sarà il prossimo capitolo di questa intricata vicenda geopolitica.

