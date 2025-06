Fiumicino si torna Al mare in bus con il servizio estivo del Tpl

Fiumicino torna a sognare il mare con il servizio estivo 'Al mare in bus', una soluzione comoda e sostenibile per raggiungere le spiagge senza stress. Questa iniziativa, fortemente supportata dall'amministrazione locale, promette di migliorare l'accessibilità e rendere più piacevole l’estate dei cittadini e dei turisti. Un piano che trasforma il modo di vivere le nostre coste, incentivando il trasporto pubblico e preservando l’ambiente.

Fiumicino, 16 giugno 2025 – E’ partito anche quest’anno “Al mare in bus”: il servizio estivo del trasporto pubblico locale che permetterà di raggiungere più facilmente le spiagge di Fiumicino. “Anche quest’anno parte ‘Al mare in bus’, progetto al quale teniamo moltissimo – ha dichiarato Francesca De Pascali, presidente commissione trasporti Comune di Fiumicino – per agevolare la fruizione delle nostre spiagge e dei nostri lidi. Un piano che abbiamo condiviso in commissione trasporti, che mi onoro di presiedere, sul quale abbiamo lavorato e che contiamo di migliorare ulteriormente. L’anno scorso le 5 linee estive dedicate esclusivamente al mare, – ha sottolineato – che partono dalle principali stazioni ferroviarie del nostro territorio, ebbero un ottimo riscontro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it