Fiuggi Trovati in possesso di svariate dosi di hashish cocaina e quasi 5mila euro in contanti Arrestati dai Carabinieri per spaccio un 33enne del luogo ed un 29enne egiziano

Nel cuore di Fiuggi, un'operazione dei Carabinieri ha stroncato un giro di droga, arrestando due uomini trovati in possesso di hashish, cocaina e quasi 5.000 euro in contanti. La vicenda mette in luce le sfide della sicurezza cittadina e l'impegno delle forze dell'ordine nel combattere lo spaccio. La lotta alla criminalità si fa ogni giorno più intensa, ma la comunità può confidare nella tenacia delle istituzioni per tutelare il suo futuro.

