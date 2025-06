Fiuggi rassegna teatrale estiva Emersioni

Scopri l’entusiasmante ottava edizione di “Emersioni”, la rassegna teatrale estiva di Fiuggi che da sette anni incanta il pubblico con spettacoli coinvolgenti e di qualità. Dalla primavera all’autunno, i luoghi della città si trasformeranno in palcoscenici all’aperto e suggestivi, creando un’atmosfera magica per vivere il teatro sotto le stelle. Vieni a immergerti in un’estate all’insegna della cultura e dell’arte…

Ottava edizione della Rassegna teatrale estiva: "Emersioni". L'importante esperienza accumulata in sette edizioni si arricchisce di questo nuovo cartellone ricco di proposte. La rassegna si svolgerà nella città di Fiuggi dal mese di giugno al mese di settembre 2025.

