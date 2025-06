Fiuggi presentazione del Libro Materiali Resistenti di Marianna Aprile e Luca Telese

Martedì 17 giugno alle ore 18.00, la Sala Bomboniera del Teatro Comunale di Fiuggi ospiterà la presentazione del libro “Materiali Resistenti” di Marianna Aprile e Luca Telese. Un’opportunità unica per immergersi in un dialogo tra generazioni, tra chi ha costruito il passato e chi guarda al futuro con coraggio e memoria. Non mancate a questo evento che promette di ispirare e coinvolgere profondamente.

