Fitch Battistoni Fi | Agenzia promuove Marche Giunta Acquaroli lavora bene

Fitch ha riconosciuto ufficialmente il progresso delle Marche, passando l’outlook da "stabile" a "positivo" e confermando il rating "BBB". Un attestato di fiducia che premia il prezioso impegno del Presidente Acquaroli e della Giunta regionale, simbolo di una crescita solida e promettente. Questo risultato conferma come la strategia adottata stia portando benefici concreti alla regione, rafforzandone il ruolo e le opportunità future.

ANCONA - "Il giudizio positivo espresso dall'agenzia di rating Fitch che promuove le Marche rivedendo l'Outlook da "stabile" a "positivo" e confermando il rating di lungo termine a "BBB" certifica l'ottimo lavoro svolto dal Presidente Acquaroli e dalla Giunta regionale". Così in una nota il.

