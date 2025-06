Fisco in arrivo 247mila lettere sulla rottamazione quater | chi le riceverà e cosa fare

Se hai ricevuto una delle 247.000 lettere dell'Agenzia delle Entrate sulla Rottamazione Quater, è il momento di agire! Questi inviti contengono gli importi da saldare entro il 31 luglio per mantenere i benefici e evitare l’esclusione definitiva. La scadenza si avvicina, e un ritardo potrebbe costarti caro. Ecco cosa devi sapere e come procedere per rimanere in carreggiata con il fisco. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

L'Agenzia delle Entrate sta inviando un totale di 247mila lettere circa a coloro che sono stati riammessi alla rottamazione quater. All'interno ci sono gli importi da pagare entro il 31 luglio per rimettersi in carreggiata. In caso di ritardo si sarà nuovamente esclusi e si perderanno tutti i benefici della rottamazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: rottamazione - 247mila - lettere - quater

Riammissione rottamazione-quater, in arrivo 247mila lettere con importi e modalità di pagamento - Entro il 30 giugno arriveranno ai contribuenti le lettere di riscontro relative alla riammissione alla Rottamazione Quater, con dettagli sui importi dovuti e le modalità di pagamento.

Rottamazione quater, in arrivo 247 mila lettere per i riammessi: cosa sapere Vai su X

Fisco, in arrivo 247mila lettere ai riammessi alla rottamazione delle cartelle; Rottamazione quater, in arrivo dal Fisco 247 mila lettere per i riammessi: cosa sapere; Rottamazione quater: il fisco manda 247 mila lettere con gli importi per i riammessi.

Rottamazione-quater, riammissione: in arrivo lettere con importi - In arrivo le lettere di risposta a chi ha chiesto la riammissione alla Rottamazione- Da msn.com

Riammissione rottamazione-quater, in arrivo 247mila lettere con importi e modalità di pagamento - Riscossione sta inviando 247mila comunicazioni ai contribuenti: ecco cosa contengono le lettere e come funzionano le scadenze per saldare i debiti ... Scrive quifinanza.it