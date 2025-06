First day De Bruyne | Non vedo l’ora di iniziare poi il messaggio ai tifosi e ai nuovi compagni – VIDEO

Il primo giorno di Kevin De Bruyne a Napoli è stato un vero e proprio spettacolo! L’entusiasmo dei tifosi e l’adrenalina dei nuovi compagni si sono visti chiaramente nelle immagini condivise dalla SSC Napoli. Con il suo arrivo a parametro zero, il centrocampista belga infiamma il mercato e rafforza le ambizioni della squadra. Ora, tutti aspettano con ansia di vedere quali grandi traguardi questa nuova avventura porterà...

La SSC Napoli ha pubblicato sui propri canali social le immagini del primo giorno di Kevin De Bruyne da nuovo giocatore azzurro. Kevin De Bruyne è l’acquisto che ha infiammato questi primissimi scampoli di mercato per i tifosi della SSC Napoli. L’ingaggio a zero del centrocampista belga ha subito chiarito quella che è l’ambizione dei partenopei in vista della prossima stagione, a cui Antonio Conte si affaccia con la volontà di difendere lo Scudetto conquistato nella stagione appena conclusasi. Per celebrare un acquisto così importante, il Napoli ha pubblicato in questi minuti sui suoi canali social ufficiali le immagini del primo giorno di De Bruyne, tra le visite mediche e le firme sui contratti a Roma. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - First day De Bruyne: “Non vedo l’ora di iniziare”, poi il messaggio ai tifosi e ai nuovi compagni – VIDEO

In questa notizia si parla di: bruyne - tifosi - first - vedo

5 milioni e firma per il Napoli: il colpo infiamma i tifosi in attesa di De Bruyne - Il Napoli è pronto a infiammare i propri tifosi con l'arrivo di un giovane talento per 5 milioni, mentre si attende l'attesissimo colpo De Bruyne.

L’arrivo di Kevin De Bruyne a Villa Stuart per le visite mediche, tra i tantissimi tifosi del Napoli presenti Video di Pietro Mosca #kdb #sscnapoli #napoli #persemprenews Vai su Facebook

Video: De Bruyne sui tifosi del Napoli pazzi e sulla squadra ambiziosa; C’è un patto tra ultras in Europa per vendicare Ciro Esposito (Corriere della Sera); First day De Bruyne: “Non vedo l’ora di iniziare”, poi il messaggio ai tifosi e ai nuovi compagni – VIDEO.

Napoli, De Bruyne: "Tifosi pazzi, dovrò abituarmi. Sono qui per vincere" - Dopo l'incredibile accoglienza di giovedì scorso, Kevin De Bruyne scalda già Napoli alla prima intervista ai canali del club: "Voglio vincere le partite. Secondo msn.com

De Bruyne: "Con il Napoli stesse ambizioni. Non vedo l'ora di iniziare" - Il centrocampista belga ha parlato per la prima volta dopo il suo arrivo nella squadra di Antonio Conte Il primo grande colpo del calciomercato estivo è arrivato subito ed è targato Napoli: Kevin De B ... Segnala tuttosport.com