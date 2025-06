Firmata la convenzione per i nuovi alloggi in edilizia convenzionata in Strada del Lazzaretto

Una nuova opportunità abitativa si apre a Parma: è stata infatti firmata la convenzione tra il Comune e la società Buozzi S.r.l. Costruzioni, segnando l'inizio di un importante progetto in Strada del Lazzaretto nel quartiere Lubiana. Questi 10 appartamenti, completi di cantine e autorimesse, offriranno comfort e modernità ai futuri residenti, contribuendo a rivitalizzare il quartiere e a rafforzare il patrimonio di edilizia convenzionata della città.

È stata firmata la convenzione tra il Comune di Parma e la società Buozzi S.r.l. Costruzioni per dare il via alla realizzazione di un nuovo edificio residenziale in Strada del Lazzaretto, nel quartiere Lubiana. Il progetto prevede la costruzione di 10 appartamenti, con cantine, autorimesse e.

