Firenze saluta la maxi gru degli Uffizi

Firenze si prepara a salutare un’icona di oltre diciotto anni: la maxi gru degli Uffizi sta per essere smontata, segnando una tappa significativa nel volto della città e nel suo patrimonio culturale. Un simbolo di crescita e rinnovamento, ora pronto a lasciar spazio a nuove prospettive artistiche e architettoniche. La storia di questa imponente presenza nel cuore di Firenze sta per concludersi, aprendo le porte a un futuro ancora più sorprendente.

(Adnkronos) – È iniziata all'alba di oggi una delle operazioni più simboliche e attese nella storia recente della città di Firenze: lo smontaggio della grande gru che, dal lontano 2006, troneggia sopra il cantiere dei Nuovi Uffizi. Installata per ampliare gli spazi espositivi del celebre museo, la mastodontica struttura metallica ha segnato per quasi due . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: firenze - uffizi - saluta - maxi

Firenze sposa l’Europa. Il Settecento agli Uffizi - Firenze sposa l'Europa con una mostra imperdibile agli Uffizi! Fino al 28 novembre, lasciati incantare dalle opere del Settecento, un periodo di straordinaria creatività e scambi culturali.

Il direttore delle Gallerie degli Uffizi Simone Verde: “Un momento che Firenze attendeva da molto tempo" Vai su Facebook

Firenze saluta la maxi gru degli Uffizi; Firenze, iniziate le operazioni di smontaggio della maxi gru agli Uffizi; Iniziate le operazioni di rimozione della maxi gru, da 20 anni agli Uffizi / FOTO - VIDEO.

Firenze saluta la maxi gru degli Uffizi - È iniziata all'alba di oggi una delle operazioni più simboliche e attese nella storia recente della città di Firenze: lo smontaggio della grande gru che, dal lontano 2006, troneggia sopra il cantiere ... Da adnkronos.com

Firenze, Uffizi: via la maxi gru, dopo 20 anni. Iniziate le operazioni di smontaggio - Sono iniziate stamattina, 16 giugno 2025, le operazioni per smantellare la gru alta 60 metri installata nel 2006 per il cantiere di ampliamento degli Uffizi ... Scrive firenzepost.it