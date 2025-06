Firenze Rocks si chiude con 110mila spettatori in tre serate

Firenze Rocks 2025 si è chiuso con un successo travolgente, attirando ben 110.000 appassionati in tre emozionanti serate all'insegna di musica e energia. Dalle icone del rock come Axl Rose a Jonathan Davis e Billie Joe Armstrong, l’evento ha regalato momenti indimenticabili e un’atmosfera unica. Tre lunghe, calde giornate che hanno consacrato Firenze come la capitale italiana dei grandi festival musicali, lasciando il pubblico desideroso di tornare ancora.

Firenze, 16 giugno 2025 - Il grido di Axl Rose "Welcome to the Jungle", la cornamusa e i growl di Jonathan Davis, Billie Joe Armstrong che passeggia sui "Boulevard of Broken Dreams". Fotogrammi, momenti e protagonisti di Firenze Rocks 2025. Il più importante Festival italiano si è chiuso domenica scorsa alla Visarno Arena di Firenze con un dato importante di pubblico, che ha toccato le 110.000 presenze sui tre giorni. Tre lunghe, calde, giornate che hanno visto la partecipazione di fan da tutta Italia e dall' Europa. E soprattutto loro: Guns N' Roses, Korn, Green Day, Falling in Reverse, Public Enemy, Weezer, Rival Sons, The Warning, Dirty Honey, Enter Shikari, Soft Play, Atwood, Shame, Bad Nerves, Punkcake, Revue, LOccasione.

