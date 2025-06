Firenze ritrova il cielo | via la gru da quasi 20 anni agli Uffizi così cambia il panorama

Si risveglia con un volto nuovo, libero da un’ombra che per quasi vent'anni aveva alterato il suo skyline. Firenze, culla di arte e storia, si appresta a ritrovare il cielo, spazzando via la gru che, dall’alba dei tempi moderni, dominava lo scenario degli Uffizi e di piazza della Signoria. Un cambiamento che segna una rinascita: il passato si fonde con un futuro ancora tutto da scrivere.

Firenze, 16 giugno 2025 - È successo tutto all'alba, quando Firenze ha ancora il volto silenzioso e leggermente impolverato della notte. Questa mattina, poco dopo le sette, sono iniziate le operazioni per smontare la gru alta sessanta metri che da diciannove anni si stagliava tra gli Uffizi e piazza della Signoria. Al sorgere del sole, i primi bracci metallici hanno cominciato a muoversi lentamente, in un silenzio quasi irreale, mentre la città ancora dormiva. È stato un momento intenso, simbolico, che molti residenti aspettavano da anni. "Era come avere un peso fisso sugli occhi. Ogni volta che alzavi lo sguardo vedevi lei, la Giraffa, come l'avevamo soprannominata.