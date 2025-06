Firenze la Festa della Musica torna ai musei del Bargello

Bargello si preparano a diventare il cuore pulsante della musica, aprendo le loro porte a performance uniche e coinvolgenti. La Festa della Musica, giunta alla sua 31ª edizione, trasforma Firenze in un palcoscenico vibrante di suoni e emozioni, celebrando la passione per l’arte sonora sotto il cielo estivo. Un’occasione imperdibile per vivere la città attraverso melodie che uniscono tradizione e innovazione. Non mancate, perché questa giornata promette di sorprendere e incantare tutti i sensi.

Firenze, 16 giugno 2025 – Torna anche quest’anno, sabato 21 giugno in occasione del solstizio d’estate, la Festa della Musica, manifestazione nata in Francia nel 1982 e presto diffusasi in tutta Europa, Italia compresa, sotto l’egida del Ministero della Cultura. Una giornata durante la quale sonoritĂ di ogni genere invadono piazze, giardini, musei, luoghi della cultura e non solo. Per festeggiare l’edizione 2025, la numero 31, i Musei del Bargello propongono una vera e propria staffetta di concerti gratuiti – a cura del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze – in programma in quattro dei cinque musei del gruppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, la Festa della Musica torna ai musei del Bargello

