Firenze la cena di gala Pitti Uomo al via L’incontro fra Giani Funaro e Donzelli

Firenze si anima con l’attesa della cena di gala di Pitti Uomo, un appuntamento imperdibile nel cuore della moda internazionale. L'evento, che ha visto l'incontro tra Giani, Funaro e Donzelli, conferma il ruolo strategico della città come capitale di stile e innovazione. Con passione e determinazione, gli attori del settore si preparano a scrivere un nuovo capitolo di successo. La passione per la moda non si ferma: la vera sfida è ora., concludendo con entusiasmo.

Firenze, 16 giugno 2025 – "Pitti non è una rassegna di gente smarrita. Il settore della moda non lo è. Di smarrito ci sono solo le politiche industriali. Sappiamo che sono parte dell'agenda di questo Paese ma non abbiamo più tempo". Antonella Mansi, presidente del Centro di Firenze per la moda italiana, ha aperto ufficialmente la 108* edizione di Pitti Uomo ripartendo dalle certezze: "Pitti non è solo la fiera della moda più famosa e importante. È un salone delle politiche industriali. Chi viene a pitti ci crede, investe e solo per questo merita applauso". Uscire dalla crisi non è un'opzione, ma un imperativo, cercando il dovuto sostegno delle istituzioni, come hanno dimostrato anche i colloqui all'esterno svolti a inizio serata con Giovanni Donzelli, il presidente della Regione Eugenio Giani e la sindaca di Firenze Sara Funaro, presenti alla cena.

