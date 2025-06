Firenze iniziata la rimozione della gru dagli Uffizi | era lì da 19 anni

A Firenze è iniziata questa mattina alle prime luci dell’alba la rimozione della gru che da 19 anni sovrasta gli Uffizi, simbolo di un lungo percorso di restauro e crescita. Alta 60 metri, la struttura ha accompagnato decenni di lavori e innovazioni. La sua definitiva rimozione, prevista entro il 21 giugno, segnerà un nuovo capitolo per questo patrimonio artistico, culminando in un evento simbolico sulla terrazza degli Uffizi, un momento di riflessione e rinascita per la città.

Sono iniziate questa mattina a Firenze, poco dopo le 7, le operazioni per lo smontaggio della gru alta 60 metri che 19 anni fa venne installata per effettuare le principali operazioni di carico, scarico e spostamento dei materiali nel cantiere dei cosiddetti grandi Uffizi (non ancora concluso). La definitiva rimozione avverrà entro il 21 giugno, quando sulla terrazza degli Uffizi, sopra la loggia dei Lanzi, è previsto un evento simbolico, alla presenza del ministro della Cultura, Alessandro Giuli. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Firenze, iniziata la rimozione della gru dagli Uffizi: era lì da 19 anni

In questa notizia si parla di: uffizi - firenze - rimozione - anni

Firenze sposa l’Europa. Il Settecento agli Uffizi - Firenze sposa l'Europa con una mostra imperdibile agli Uffizi! Fino al 28 novembre, lasciati incantare dalle opere del Settecento, un periodo di straordinaria creatività e scambi culturali.

È iniziato poco dopo le sette del mattino di lunedì 16 giugno lo smontaggio della maxi-gru degli Uffizi, il "mostro metallico” (come l'ha definita nei giorni scorsi anche il museo) che per circa 20 anni ha 'rotto' lo skyline di pregio di Firenze. Un prima, segnato dall Vai su Facebook

Firenze, via alla rimozione della gru degli Uffizi: dopo vent’anni lo skyline torna libero; VIDEO Firenze, iniziata la rimozione della gru dagli Uffizi: era lì da 19 anni - LaPresse; Uffizi, iniziata la rimozione della gru del cantiere. Era lì da 19 anni – FOTO / AUDIO.

Firenze dice (finalmente) addio alla gru degli Uffizi. Partiti i lavori - Firenze, 16 giugno 2025 – E' iniziato poco dopo le sette del mattino di lunedì 16 giugno lo smontaggio della maxi- Si legge su msn.com

Iniziate le operazioni di rimozione della maxi gru, da 20 anni agli Uffizi / FOTO - VIDEO - La gigantesca gru, alta oltre 60 metri, fu installata infatti nel 2006 ... Secondo firenzetoday.it