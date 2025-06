Firenze | al via Apriti cinema in piazza Pitti Stasera ospite Pieraccioni

Preparati a vivere un'emozionante serata sotto le stelle: questa sera, in piazza Pitti, inaugura “Apriti Cinema”, l’evento che trasformerà Firenze in una grande sala all’aperto. Con ospite d’onore Leonardo Pieraccioni e la proiezione di “I laureati”, celebreremo i trent’anni di successo del film. Un’occasione imperdibile per condividere cultura, sorrisi e magia cinematografica, immersi nel cuore della città. Non mancare!

L'evento inaugurale "Laureati da 30 anni" vedrà la proiezione de "I laureati" di Leonardo Pieraccioni, alla presenza del regista

Firenze, i 30 anni de ‘I Laureati’: proiezione con Pieraccioni in piazza Pitti - Firenze si prepara a celebrare un traguardo speciale: i 30 anni di "I Laureati", il film che ha conquistato il cuore di generazioni.

#estatefiorentina2025 Estate Fiorentina 2025: torna “Apriti Cinema” in piazza Pitti con film sotto le stelle a ingresso gratuito Dal 16 giugno al 27 luglio 2025 si rinnova l'appuntamento con “Apriti Cinema”, l’arena cinematografica estiva dell’Estate Fiorentina. Vai su Facebook

