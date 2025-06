Fir Sicilia ospite alla Giornata nazionale dello sport a Catania

In occasione della Giornata Nazionale dello Sport, celebrata con entusiasmo sul lungomare di Catania, FIR Sicilia ha regalato emozioni e passione, mostrando l’anima vibrante del rugby regionale. Un momento di unità e spirito sportivo che ha coinvolto tutta la comunità, rafforzando l’importanza dello sport come strumento di aggregazione e crescita. La partecipazione attiva della Federazione sottolinea come il rugby contribuisca a plasmare valori fondamentali per il nostro territorio.

In occasione della Giornata Nazionale dello Sport, promossa dal Coni e svoltasi domenica scorsa sul lungomare di Catania, anche la Federazione Italiana Rugby – Comitato Regionale Sicilia ha preso parte attivamente all'iniziativa, rappresentando con orgoglio il movimento rugbistico regionale.

