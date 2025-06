Fiorentina per il vice Kean si cerca un profilo esperto | Dzeko e Immobile i favoriti ma se parte l’attaccante…

La Fiorentina sta cercando il vice Kean perfetto, puntando su profili di grande esperienza come Dzeko e Immobile, i favoriti del momento. Tuttavia, tutto potrebbe cambiare se Moise Kean dovesse lasciare la Fiorentina. Con molte ipotesi in campo, i dirigenti sono pronti a riorganizzare le strategie per rafforzare l’attacco e mantenere alta la competitività della rosa. La partita è appena iniziata, e le sorprese sono dietro l’angolo.

Fiorentina, per il vice Kean si cerca un profilo di esperienza: Dzeko e Immobile i favoriti, ma i piani possono cambiare in caso di partenza di Moise La Fiorentina sta valutando diverse opzioni per il ruolo di vice Kean, qualora il centravanti piemontese dovesse restare. I nomi principali sul taccuino di Pradè sono due veterani . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Fiorentina, per il vice Kean si cerca un profilo esperto: Dzeko e Immobile i favoriti, ma se parte l’attaccante…

In questa notizia si parla di: fiorentina - vice - kean - cerca

Calciomercato Fiorentina, chi sarà il prossimo vice Kean? La dirigenza viola ha messo nel mirino quel giocatore - La Fiorentina è in cerca del vice Kean, un tassello fondamentale per il puzzle viola. In un mercato che punta sempre più su giovani promesse pronte al grande salto, la dirigenza ha messo gli occhi su un profilo intrigante.

?Il direttore Pradè stato chiaro nell'ultima conferenza stampa: cerco un vice Kean. Direi che la Fiorentina cerca anche qualcosa in più di un vice Moise. Cerca un attaccante di valore assoluto che possa giocare con Kean o al posto di Kean. Dzeko è più di un' Vai su Facebook

#Pradè vuole un vice #Kean, @CorSport: “Cercato #Thauvin, ma non solo”#Fiorentina #Calciomercato Vai su X

Fiorentina alla ricerca di un vice Kean. Torna di moda Ioannidis, con Dzeko sullo sfondo; CorrSport, Fiorentina in cerca del vice-Kean: non solo Dzeko, occhi su Ioannidis e Shpendi; Sondaggio approfondito per Immobile, in cima alla lista della Fiorentina come eventuale vice-Kean. Ma la concorrenza del Milan è forte.

CorrSport, Fiorentina in cerca del vice-Kean: non solo Dzeko, occhi su Ioannidis e Shpendi - Dopo i primi rumors su Edin Dzeko, questa mattina si è aggiunto anche Ciro Immobile nel poss ... Come scrive msn.com

Sportmediaset: “Immobile ha aperto all’ipotesi Fiorentina, è duello con Dzeko per il vice Kean” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Si legge su msn.com