Fiorentina l'Arabia piomba su Kean E sullo sfondo ci sono Premier e Turchia

L'attenzione si accende su Moise Kean: la clausola rescissoria del bomber della Fiorentina ha scatenato un’asta di big internazionale. Tra Arabia, Premier e Turchia, il giovane talento diventa il grande obiettivo di molte pretendenti, alimentando un enorme interesse sul mercato. La corsa è aperta e il futuro di Kean potrebbe cambiare in un battito di ciglio. Resta da vedere quale strada sceglierà il suo cuore e la sua carriera.

Quella clausola rescissoria fa gola a parecchi. E adesso alla lunga lista delle pretendenti che vorrebbero accaparrarsi Moise Kean questa estate. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: kean - fiorentina - arabia - piomba

Kean Fiorentina, tifosi nel panico per il futuro del centravanti viola! Arriva una nuova rivale al tavolo delle trattative - Tifosi della Fiorentina in ansia per il futuro di Moise Kean, centravanti viola autore di una stagione brillante.

Fiorentina, l'Arabia piomba su Kean. E sullo sfondo ci sono Premier e Turchia; Fiorentina, il Manchester United piomba su Kean; Calciomercato Fiorentina News/ Kean, insidie dall'Arabia Saudita, colpo Bennacer!.

Fiorentina, l'Arabia piomba su Kean. E sullo sfondo ci sono Premier e Turchia - E adesso alla lunga lista delle pretendenti che vorrebbero accaparrarsi Moise Kean questa estate si aggiungono anche. Si legge su calciomercato.com