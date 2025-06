Fiorentina intesa di massima per Dzeko | i dettagli dell'accordo

La Fiorentina è pronta a sorprendere i tifosi con un colpo di mercato: un’intesa di massima è già raggiunta per Edin Dzeko, l’attaccante svincolato dal Fenerbahçe. I viola hanno accelerato le trattative e nelle prossime ore potrebbero annunciare ufficialmente l’accordo, puntando sulla grande esperienza del giocatore per rinvigorire il reparto offensivo. Un’operazione che potrebbe cambiare le sorti della squadra e accendere l’entusiasmo nel cuore dei supporter.

Scatto della Fiorentina per Edin Dzeko. I viola hanno accelerato per l`attaccante svincolato dal Fenerbahçe e nelle prossime ore possono chiudere.

Dzeko Fiorentina, pressing totale da parte della squadra viola. Arriva anche la prima offerta ufficiale

Pedullà: Dzeko viaggia veloce verso la Fiorentina. Base d'intesa, firma per un anno con opzione; TMW: "Forcing del Bologna per Dzeko. Fiorentina alla finestra. Sartori vuole chiudere l'accordo a breve".

Fiorentina, intesa di massima per Dzeko: i dettagli dell'accordo - I viola hanno accelerato per l`attaccante svincolato dal Fenerbahçe e nelle prossime ore possono chiudere l`operazione

