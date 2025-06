Fiorentina ecco Edin Dzeko I gol e la beneficenza tutto sul Cigno di Sarajevo

Fiorentina pronta a scrivere una nuova pagina con Edin Dzeko, il cigno di Sarajevo. La sua esperienza e il suo spirito di beneficenza arricchiranno non solo il reparto offensivo, ma anche il cuore dei tifosi viola. Con gol e azioni di classe, Dzeko porta in dote un bagaglio di valori e passione che farà sognare Firenze. La benevolenza e il talento si incontrano, e la maglia viola si tinge di nuove speranze.

Firenze, 16 giugno 2025 - L'obiettivo era quello di mettersi in casa un attaccante affidabile, per poi capire cosa accadrà sul fronte Kean. Daniele Pradè è stato di parola e nel giro di pochi giorni ha messo le mani su Edin Dzeko. Nel pomeriggio i contatti dei giorni scorsi sono diventati definitivi. L'attaccante bosniaco arriva in viola da svincolato dopo due anni molto positivi giocati con la maglia del Fenerbahce in Turchia. Contratto di un anno, più l'opzione per un'ulteriore stagione che scatterà automaticamente al raggiungimento di alcuni traguardi personali. Su di lui si era mosso per primo il Bologna, ma quando si è presentata la Fiorentina Dzeko e la moglie Amra non hanno avuto dubbi nello scegliere Firenze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorentina, ecco Edin Dzeko. I gol e la beneficenza, tutto sul Cigno di Sarajevo

In questa notizia si parla di: edin - dzeko - fiorentina - ecco

Serie A, è già Bologna Fiorentina: duello di calciomercato per riportare in Italia Edin Dzeko. La situazione - La Serie A si prepara a vivere un duello di mercato tra Bologna e Fiorentina per riportare Edin Dzeko in Italia.

Edin Dzeko torna in Serie A! Accordo con la Fiorentina Tutti i dettagli - https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/edin-dzeko-torna-in-serie-a-accordo-con-la-fiorentina-i-dettagli-2114582 Vai su Facebook

#Fiorentina, pazza idea Edin Dzeko: offerto un biennale Vai su X

Fiorentina, ecco Edin Dzeko. I gol e la beneficenza, tutto sul Cigno di Sarajevo; Fiorentina, ecco Edin Dzeko: le cifre dell’accordo e il sorpasso al Bologna; Fiorentina, ecco Dzeko: il primo colpo per Pioli.

Fiorentina, ecco Edin Dzeko. I gol e la beneficenza, tutto sul Cigno di Sarajevo - Daniele Pradè è stato di parola e nel giro di pochi giorni ha messo le mani su Edin Dzeko. Scrive sport.quotidiano.net

Pedullà: "Dzeko alla Fiorentina. Bonny ha scelto la sua destinazione" - Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul mercato soffermandosi su Dzeko e Bonny, quest'ultimo attenzionato anche dal Napoli di De Laurentiis. Segnala areanapoli.it