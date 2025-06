Fiorentina è fatta per Dzeko | lo strano caso di Pioli e di un calciomercato senza allenatore

Il ritorno di Edin Dzeko alla Fiorentina segna un capitolo intrigante in un calciomercato senza un allenatore ufficiale, ma con grandi ambizioni. A 39 anni, il goleador bosniaco si conferma un investimento sicuro e di grande valore. Tuttavia, la vera sorpresa è la strategia della Viola, che già pianifica il futuro tra nomi di spicco e idee innovative, lasciando presagire una stagione ricca di sorprese e rivoluzioni. La domanda ora è: quali altri colpi arriveranno?

Usato sicuro, ma comunque un grande nome. Pure se a 39 anni. La singolarità però non riguarda tanto (o solo) il fatto che Edin Dzeko torni in Italia, quanto che lo faccia per una squadra che ancora non ha un allenatore ma che con l’allenatore in pectore sta già pianificando il calciomercato per la prossima stagione. La Fiorentina del dopo Palladino riparte quindi da due nomi. Il primo, è quello dell’ attaccante bosniaco che ha chiuso il suo biennio al Fenerbahce ma che non sente ancora chiusa la sua carriera. Il secondo, quello di Stefano Pioli, che ancora non può allenare i viola e potrà verosimilmente farlo da metà luglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it