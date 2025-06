finte vaccinazioni sotto compenso medico compiacente e 74 pazienti vanno verso il maxi processo

Il ritorno di un passato oscuro, fatto di finte vaccinazioni e compiacenza medica, scuote ancora il panorama giudiziario italiano. Dopo un lungo impasse, il procedimento penale si sblocca, puntando i riflettori su 75 persone coinvolte in un maxi traffico di 'green pass'. Un’indagine che rivela come un singolo profilo sia al centro di un’operazione che ha compromesso la fiducia pubblica e che ora chiede giustizia.

È il passato che ritorna. E che presenta il conto. Il passato incagliato da dopo la chiusura delle indagini il 18 aprile 2023 in un ritardo tecnico dei tempi giudiziari che, però, nei giorni scorsi, hanno visto infine sbloccarsi l’iter del procedimento nei confronti di ben 75 persone, tutte ritenute dalla procura di Rimini invischiate nel maxi traffico di ’ green pass ’ le cui redini sarebbero state in mano ad un unico profilo. In mano al 64enne di Cattolica Roberto Bonato, difeso dall’avvocato Massimo Cerbari, accusato di aver messo in pratica nel 2022 un collaudato sistema di scambio ’certificato verde’ per denaro, anche senza inoculare mai ai propri pazienti la dose di vaccino anti-Covid prevista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it